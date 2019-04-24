«Зенит» победил «Динамо» благодаря голам Дзюбы и Азмуна

Голами в составе победителей отметились нападающий Артем Дзюба (60-я минута) и иранский форвард Сердар Азмун (66-я).
Питерцы набрали 54 очка и продолжают лидировать в чемпионате. Москвичи с 28 очками идут на 12-м месте.
28 апреля «Зенит» сыграет дома с «Крыльями Советов», «Динамо» днем ранее примет в Химках «Ахмат».
«Зенит» – «Динамо» – 2:0 (0:0)
Голы: Дзюба, 60; Азмун, 66
«Зенит»: Лунев, Иванович, Ракицкий, Смольников, Жирков, Оздоев, Барриос, Ригони (Мусаев, 90), Дзюба, Азмун (Эрнани, 76), Дриусси (Шатов, 59)
«Динамо»: Шунин, Евгеньев, Морозов, Шуньич, Хольмен, Москвичев, Юсупов (Жоаозиньо, 70), Соу, Черных (Марков, 70), Козлов, Панченко (Луценко, 82)
Предупреждения: Барриос, 52 – Панченко, 6; Соу, 20