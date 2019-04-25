Мамаев простудился в СИЗО Павел Мамаев простудился во время нахождения в СИЗО и регулярных поездок на судебные слушания.

Войдя в зал заседаний, он откашлялся.

– Ветрено, – пояснил он.

Напомним, сегодня Мамаев и Александр Кокорин должны дать в суде показания по делу, в котором они проходят обвиняемыми. Заседание должно было начаться в 11:00, но было перенесено в связи с тем, что прокурор попала в ДТП и была вынуждена пересесть на такси.

Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были арестованы в октябре прошлого года по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. Арест футболистов был продлен до 25 сентября.

Две недели назад начались слушания дела по делу игроков, которые проходят в открытом режиме.