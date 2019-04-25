Алексей Смертин: Чтобы быть тренером, нужно переламывать игрока. Я так не смогу - Советский спорт
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25 апреля 2019 12:59ФутболГичунцев Артур

Алексей Смертин: Чтобы быть тренером, нужно переламывать игрока. Я так не смогу

В качестве футболиста Смертин выступал за «Челси», «Фулхэм», московские «Динамо» и «Локомотив». Также он защищал цвета «Бордо».

Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией в футболе, Алексей Смертин объяснил, почему не сможет стать тренером.

«Тренером и не увидите. Тренером нужно быть жестким, где-то переламывать не только себя, но и игрока. Я не смогу так.

Будучи игроком, я был довольно жестким. А у человека должно быть две ипостаси, в жизни я другой. Значит, тренером я не гожусь. Быть тренером это еще и дар», – цитирует Смертина агентство «РИА Новости».

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