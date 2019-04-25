Валерий Рейнгольд: «Спартаку» терять уже нечего. Сезон провален На данный момент команда занимает 5-е место в таблице РПЛ.

Экс-форвард московского «Спартака» Валерий Рейнгольд дал комментарий перед матчем бывшей команды с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет на домашней арене «оружейников» и стартует в 19.30 мск.

«Я жду хорошей игры. «Спартаку» терять уже нечего. Сезон, можно сказать, провален. Может быть, случиться чудо, если красно-белые выиграют во всех оставшихся матчах, в том числе и сегодня. Но присутствует нестабильность.

Чтобы громко хлопнуть дверью я бы посоветовал ребятам раскрепоститься и играть в футбол, в который они умеют. Нужно показать характер.

У «Спартака» были хорошие матчи, но в основном, он играл бездарно, без характера. А без этого на поле делать нечего. Вы посмотрите, что у нас происходит в футболе. Вот я вчера смотрел игру «Локомотива» в Ростове. Он ведь выиграл не на мастерстве, а именно на характере. Если «Спартак» тоже выйдет играть с характером, все у него получится», – цитирует Рейнгольда «Евро-Футбол.Ру».