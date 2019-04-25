Валерий Рейнгольд: «Спартаку» терять уже нечего. Сезон провален

Экс-форвард московского «Спартака» Валерий Рейнгольд дал комментарий перед матчем бывшей команды с тульским «Арсеналом». Встреча пройдет на домашней арене «оружейников» и стартует в 19.30 мск.
«Я жду хорошей игры. «Спартаку» терять уже нечего. Сезон, можно сказать, провален. Может быть, случиться чудо, если красно-белые выиграют во всех оставшихся матчах, в том числе и сегодня. Но присутствует нестабильность.
Чтобы громко хлопнуть дверью я бы посоветовал ребятам раскрепоститься и играть в футбол, в который они умеют. Нужно показать характер.
У «Спартака» были хорошие матчи, но в основном, он играл бездарно, без характера. А без этого на поле делать нечего. Вы посмотрите, что у нас происходит в футболе. Вот я вчера смотрел игру «Локомотива» в Ростове. Он ведь выиграл не на мастерстве, а именно на характере. Если «Спартак» тоже выйдет играть с характером, все у него получится», – цитирует Рейнгольда «Евро-Футбол.Ру».
Шарапова снимается в Голливуде! И может сняться с очередного турнираМария пропустила два месяца – на корте ее не было с начала февраля. Россиянка пропустила Индиан-Уэллс и Майами, хотя должна сыграть на следующей неделе – в Штутгарте. Увидим ли мы ее на турнире в Германии? «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Доигрались! Впервые за 21 год в топ-20 мирового рейтинга нет россиянок«Советский спорт» – о том, как это случилось. Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг). Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Медведев – уже в топ-15! Россиянин еще на шаг приблизился к элитеДаниил Медведев не смог выиграть второй титул подряд – в полуфинале турнира в Роттердаме он в трех партиях уступил Гаэлю Монфису – 6:4, 3:6, 4:6. Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону. Время вылета – 6.30 утра: «Вашингтон» бездарно продул решающий матч «Каролине»Чемпионы сложили полномочия, хотя уже на 7-й минуте вели 2:0. UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это былоСегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149. Теперь у нас будет дримтим на ЧМ. Но получится ли команда из звезд?На стартующем 10 мая мировом первенстве сборная России предстанет звездной командой, от которой ждут только золота. Сегодня! Овечкин и его «Вашингтон» играют решающий матч против «Каролины»!Сегодня ночью «Вашингтон» и «Каролина» проведут решающий матч первого раунда плей-офф. Начало в 2.30 по московскому времени. Не пропустите! При любом исходе это будет мегасобытие. А как так получилось, что «столичные» возятся с соперником столько времени? Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию. Драки Овечкина и провал Кучерова. Хит-парад безумного первого раунда Кубка Стэнли«Советский спорт» вспоминает наиболее яркие события первого раунда. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. «Ранние подъемы и поздние заезды измотали Мамаева и Кокорина»В среду врач «Зенита» осмотрел в изоляторе «Бутырка» Александра Кокорина, а в четверг форварду питерцев и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву предстоит допрос в Пресненском суде. О подготовке к этому ответственному для обоих подсудимых мероприятию рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов. Наталья Бестемьянова: В командных соревнованиях опасно делать то, что сделал Саша СамаринВ гостях в нашей редакции побывала прославленная фигуристка олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена. Ковальчук – снова в сборной! Но как он будет делить с Малкиным 71-й номер? Только что (в 19.30 мск) Илья Ковальчук в Риге вывел сборную России на матч Евровызова против латвийцев. Большое возвращение! «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2. Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга. «МЮ» обыгран. «Сити» – чемпион АПЛ, а «Ливерпулю» остается только молиться?Дерби Манчестера – в одну калитку, 2:0. А еще у «Ман Сити» мощный рекорд! «Проходил бы чемпионат не в Японии, Туктамышева могла бороться за первое место»Тренер Максим Завозин – о короткой программе у женщин на командном чемпионате мира по фигурному катанию. Опять Испания, опять Хорватия! Россия узнала соперников в Кубке ДэвисаСостоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России. «Краснодар», с такой обороной чемпионами не становятся«Быки» не смогли выиграть в Грозном (1:1) и осложнили себе борьбу за призовые места и путевки в Лигу чемпионов. «Даже баран понимал, что арбитр судит предвзято». Уфа против судьи МоскалеваСудейские скандалы в российском футболе в последнее время все чаще разрывают информационное пространство. И если раньше судью просто отправляли «на мыло», то теперь пошли гораздо дальше.