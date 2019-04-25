Тренер «Челси» Сарри оштрафован на 8 тысяч фунтов за неподобающее поведение - Советский спорт
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25 апреля 2019 20:47Футбол

Тренер «Челси» Сарри оштрафован на 8 тысяч фунтов за неподобающее поведение

Футбольная ассоциация Англии оштрафовала главного тренера «Челси» Маурицио Сарри на 8 тысяч фунтов по итогам матча 35-го тура премьер-лиги с «Бернли» (2:2).

Напомним, что итальянский специалист был удален в компенсированное время матча за то, что выражал судьям недовольство тем, что соперник тянет время.

Позже помощник тренера Джанфранко Дзола заявил, что арбитр Кевин Френд неправильно понял действия Сарри.

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