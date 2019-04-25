Тренер «Челси» Сарри оштрафован на 8 тысяч фунтов за неподобающее поведение

Напомним, что итальянский специалист был удален в компенсированное время матча за то, что выражал судьям недовольство тем, что соперник тянет время.
Позже помощник тренера Джанфранко Дзола заявил, что арбитр Кевин Френд неправильно понял действия Сарри.
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