«Спартак» крупно проиграл «Арсеналу» в Туле - Советский спорт
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25 апреля 2019 22:21Футбол

«Спартак» крупно проиграл «Арсеналу» в Туле

Футболисты «Арсенала» одержали крупную победу над «Спартаком» в домашнем матче 25-го тура чемпионата России.

Встреча прошла на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В составе тульской команды голами отметились Эванс Кангва (6-я минута), Сергей Ткачев (24) и Резиуан Мирзов (37, пен.).

«Советский спорт» вел прямую текстовую трансляцию этой игры.

После этой победы «Арсенал» набрал 38 очков и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», имея в активе 39 баллов, занимает пятое место в чемпионате.

В следующем туре тульская команда в гостях сыграет против «Оренбурга», а московский клуб на своем поле встретится с «Рубином».

Чемпионат России
25-й тур

«Арсенал» - «Спартак» - 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Кангва (6), 2:0 – Ткачев (24), 3:0 – Мирзов (37, пен.).

«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Комбаров, Альварес, Мохаммед, Ткачев, Горбатенко, Мирзов, Костадинов, Кангва (Хагуш, 46), Джорджевич.

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Айртон, Джикия, Гапонов, Гулиев (Глушаков, 59), Зобнин, Фернандо (Глушенков, 75), Ташаев, Мельгарехо (Мелкадзе, 59), Зе Луиш.

Предупреждения: Горбатенко (22), Ткачев (57), Костадинов (60).

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