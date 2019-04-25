«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» и вышла в финал Кубка Италии

В Питер возвращается большой хоккей! С 26 по 28 апреля в Санкт-Петербурге состоится международный турнир St. Petersburg Hockey Open, в котором примут участие олимпийская сборная России, национальные команды Сербии и Норвегии, а также сборная Северо-Запада, составленная из игроков, выступающих в клубах Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Череповца.

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И тут появился Знарок... Сборная России выиграла у Латвии в матче Еврочелленджа Первая из двух встреч в Риге с латвийцами принесла волевую победу сборной России 4:2.

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