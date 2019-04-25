«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» и вышла в финал Кубка Италии - Советский спорт
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25 апреля 2019 23:45Футбол

«Аталанта» одержала волевую победу над «Фиорентиной» и вышла в финал Кубка Италии

Футболисты «Аталанты» переиграли на своем поле «Фиорентину» в ответном полуфинальном матче Кубка Италии со счетом 2:1.

В составе команды из Бергамо голами отметились Йосип Иличич (14-я минута, пен.) и Алехандро Гомес (69). У клуба из Флоренции отличился Луис Мурьель (3).

Напомним, что первая встреча команд завершилась вничью со счетом 3:3. Таким образом, по сумме двух матчей в финал Кубка Италии вышла «Аталанта».

Добавим, что в финале «Аталанта» 15 мая сыграет с «Миланом», который ранее вышел победителем в полуфинальном противостояния с «Лацио».

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