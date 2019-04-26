Хорхе Сампаоли: Месси сильно страдает из-за неудач сборной Аргентины Специалист работал с командой в период с 2017 по 2018 год.

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли высказался вспомнил о работе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Я тренировал лучшего игрока в мире. Не знаю, является ли он лучшим в истории, потому что сейчас на его счету более 600 голов в Европе, он побил все рекорды, но подвергается критике, когда приезжает в состав сборной.

Месси сильно страдает из-за неудач в национальной команде. Он не может показать все, на что способен, когда играет за сборную. А аргентинская общественность больше получает удовольствия от травли, чем от успехов», – сказал Сампаоли, чьи слова приводит «Газета.Ru» со ссылкой на Goal.com.