«Спартак» объявил об уходе Измайлова и Родионова по окончании сезона - Советский спорт
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26 апреля 2019 15:10ФутболСметанникова Дарья

«Спартак» объявил об уходе Измайлова и Родионова по окончании сезона

В пятницу состоялось заседание совета директоров «Спартака».

На официальном сайте «Спартака» сообщается, что клуб удовлетворил просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона.

Совет директоров выразил поддержку главному тренеру Олегу Кононову, который будет руководить формированием состава «Спартака» на следующий сезон.

«Совет директоров видит в Олеге Георгиевиче тренера, способного привести «Спартак» к новым титулам при активном привлечении собственных воспитанников.

К сожалению, ресурсы команды, ставшей чемпионом России два года назад, исчерпаны.

Впереди столетний юбилей «Спартака», и для успешного выступления в такой значимый для клуба период необходимо значительное обновление состава.

По сути, предстоит формирование новой команды, способной достигать высоких целей. На этом сложном пути невозможно избежать неудач и поражений. Но вместе с болельщиками мы сможем добиться успеха!», - говорится в заявлении клуба.

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