Кононов не хуже Бескова! Не мешайте ему строить великий «Спартак»

НАЙДИТЕ ДЕСЯТЬ ОТЛИЧИЙ

0:2 от тбилисского «Динамо», 1:2 от одесского «Черноморца», 1:0 с «Днепром», 0:2 от киевского «Динамо», 1:2 от «Динамо» московского, 2:2 с «Торпедо», 1:2 от ЦСКА, 0:0 с луганской «Зарей», 1:0 с «Локомотивом», 1:3 от бакинского «Нефтчи», 3:0 с «Араратом», 1:3 от ленинградского «Зенита», 3:1 с «Пахтакором», 4:1 с «Кайратом», 2:0 с донецким «Шахтером»…

Что это за набор результатов, спросите вы? Это первые 15 матчей «Спартака» в чемпионате СССР 1978 года – первом после возвращения в высшую лигу. 6 побед, 2 ничьи, 7 поражений… Да, до этого был блестящий сезон в первой лиге, когда Константина Ивановича Бескова позвали вытаскивать будущую «народную команду» из трясины. Но на элитном союзном уровне Бесков начинал с красно-белыми именно так. Так себе…

У Кононова в «Спартаке» к данному моменту накопились те же 15 матчей (в РПЛ, Лиге Европы, Кубке России). Побед одержано 6. Поражений – столько же. И еще три ничьи. В общем, начал Олег Георгиевич примерно так же, как Константин Иванович. И команда у него занимает пока в чемпионате то же пятое место, на котором финишировал в 1978 году бесковский «Спартак».

ЗАКОН ИВКОВИЧА

…Когда-то великий баскетбольный тренер Душан Ивкович в разговоре с автором этих строк заметил: «Знаете, чем отличается хороший тренер от плохого? Все элементарно! Если тренер – хороший, то рано или поздно, может, через год, а, может, через десять лет, он ОБЯЗАТЕЛЬНО сделает вашу команду безоговорочным чемпионом. Если же – плохой, то вы играете в рулетку. Можете победить с первого раза, а можете – НИКОГДА».

В этих «ОБЯЗАТЕЛЬНО» и «НИКОГДА» и заключается вся соль, которую часто упускают из виду клубные руководители. Не говоря уже о болельщиках. К сожалению, на лбу у тренера нет пробы качества – и вы никогда заранее не знаете, на что он способен. Это надо чувствовать. И при этом не забывать, что, если условный Роберто Ди Маттео выиграл вам сдуру Лигу чемпионов с «Челси», то это вовсе не означает, что надо бежать подписывать с ним многолетний многомиллионный контракт.

Настоящие чемпионские команды не строятся по щелчку пальцев. И кто бы что ни говорил, такую команду не выстроил в сезоне-2016/17 Массимо Каррера. Просто в «Спартаке» так долго ждали золота, что на какое-то время драгоценный металл полностью заслонил все игровые и кадровые проблемы красно-белых. Они полезли наружу через год-другой – и привели к тому тупику, вернее даже к тому взрыву, который прошлой осенью выплюнул Карреру из Москвы в Бергамо.

«Спартак» и амебы. Кононов должен быть уволен. Сегодня же

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Уважаемые болельщики «Спартака», вы все еще плачете по любимому итальянцу? Не надо, полноте. Лучше пожалейте, что когда-то менеджерам вашего клуба не хватило терпения не увольнять Унаи Эмери, которого каким-то чудом в 2012-м занесло в наши широты. Вот в его профессионализме сомнений, думаю, ни у кого уже нет. После «Спартака» баск многократно доказал тренерскую состоятельность. Он, кстати, готовится к своему пятому (!) полуфиналу Лиги Европы. И, кто знает, не оказался бы сейчас на месте «Арсенала» (лондонского, разумеется, а не тульского) «Спартак», продолжай Эмери трудится все эти годы в Москве.

Ну а Каррера… Его состоятельность как тренера, похоже, мы тоже наблюдаем. По-прежнему. Или вы думаете, что осенью злые игроки «Спартака» сплавляли итальянца, а сейчас проделывают то же самое с Кононовым?.. Большой знаток футбольной закулисы Владимир Быстров во время недавнего посещения редакции «Советского спорта» сказал, что любые разговоры о сплавах тренеров – это дилетантство чистой воды. И знаете, его словам веришь больше, чем всякого рода теориям заговора.

Какая еще конспирология? Хватит уже. Уберите от глаз драгметалл-2017 – и вы увидите, что никакой основательной чемпионской игры «на годы» в «Спартаке» поставлено не было. Что это был карточный домик, который не мог не рассыпаться. И последующая за чемпионством селекция, полностью отданная на откуп итальянцу и его друзьям из Казахстана, лишь усугубила процесс распада.

НЕТ, ОН НЕ ВОЛШЕБНИК

А сегодня эти же друзья говорят, что Каррера готов вернуться… Ха-ха! Звучит так же смешно, как сумма, заплаченная «Спартаком» пару лет назад за Педро Рошу. Потому что 0:3 «Спартака» в Туле – «заслуга» Карреры примерно в той же степени, как привлекательный футбол «Арсенала» (уже тульского, а не лондонского) – результат работы с этой командой… Кононова. Собственно, сам Кононов с «Арсеналом» Карреру в нынешнем чемпионате побеждал. Причем не в Туле, а в Москве. Так почему мы должны удивляться тому, что спустя полгода результат повторился? Что кардинально могло поменяться за зиму, если «Спартак» остался прежним, карреровским? Или кто-то думал, что Кононов – волшебник? Нашел блестящего Айртона, вернул талантливого Аяза Гулиева, пригласил многообещающего Максима Глушенкова – и получил новый «Спартак»?

Нет, Кононов - точно не волшебник. Но после него, заметьте, не развалилась игра «Краснодара», не рассыпалась игра «Арсенала». И тренерская концепция Кононова, на самом деле, стала понятна задолго до того, как он пришел в «Спартак» и начал – пожалуй, зря - рассуждать о Бескове… Почему зря? Да потому что все помнят, что Константин Иванович в итоге за десять лет построил. Но, разумеется, никто не вспоминают, с чего Бесков начинал.

Построит ли Кононов? Поглядим. Сейчас все зависит от чуйки Федуна. Не наломать бы дров опять, в который раз. Ведь Олег Георгиевич действительно может оказаться хорошим тренером. А тогда (если верить Ивковичу) он ОБЯЗАТЕЛЬНО сделает «Спартак» великим. Рано или поздно. Но, видимо, с другими футболистами. И уж точно совсем с другой игрой.

Бесков, кстати, выиграл чемпионат СССР в 1979-м. На следующий год после пятого места.

Это бесковский «Спартак»? Разгром в Туле подтвердил, что менять надо все!