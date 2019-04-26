Евгений Ловчев: Родионов и Измайлов уходят? Давно пора!

- Первый пункт, принятый по итогам заседания Совета директоров. «Удовлетворены просьбы вице-президента клуба Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родионова об освобождении занимаемых должностей по окончании нынешнего сезона». Что скажете?
- Скажу, что давно пора. Я как раз сегодня писал об этом в своем фейсбуке. В последнее время в «Спартаке» происходят ненормальные вещи, и это отражается на игре. Это война между болельщиками и отдельными футболистами. Это ситуация после ухода Карреры, безобразное происшествие с Гулиевым. Все это вместе создает негативный фон в команде и вокруг нее, и отражается на результатах. И виноваты в этом руководители команды, прежде всего, спортивный директор Сергей Родионов и вице-президент Наиль Измайлов. Раньше за атмосферу в коллективе отвечал Николай Петрович Старостин. Он часто приезжал на тренировки, общался с футболистами.
Сережа Родионов, в бытность игроком, был отличным бойцом на поле, но на этой должности ничем себя не проявил. Его вообще не слышно и не видно.
Что касается Измайлова, не считаю его хорошим руководителем. Более того, он неправильно и совершенно не корректно ведет себя по отношению к обществу «Спартак».
«Спартак» объявил об уходе Измайлова и Родионова по окончании сезона
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