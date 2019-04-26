«Милан» рассматривает кандидатуру Сарри на пост главного тренера команды

Как сообщает Calciomercato, в то время как фаворитом Леонардо Араужо , спортивного директора «Милана», на пост главного тренера команды является Антонио Конте, директор по стратегическому развитию итальянского клуба Паоло Мальдини склоняется к кандидатуре бывшего наставника «Наполи» Маурицио Сарри, ныне возглавляющего английский «Челси».
Отмечается, что Сарри, испытывающий определенные проблемы в английской премьер-лиге, с радостью согласится вернуться в большую серию А.
Ранее о своем желании пригласить 60-летнего итальянского специалиста сообщала «Рома», но позже решила остановиться на кандидатуре Конте.
Также среди желающих видеть Сарри на посту главного тренера числиться бывший клуб итальянца «Наполи».
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