«Милан» рассматривает кандидатуру Сарри на пост главного тренера команды Нынешний наставник «Челси» Маурицио Сарри является одним из кандидатов на пост главного тренера итальянского «Милана».

Как сообщает Calciomercato, в то время как фаворитом Леонардо Араужо , спортивного директора «Милана», на пост главного тренера команды является Антонио Конте, директор по стратегическому развитию итальянского клуба Паоло Мальдини склоняется к кандидатуре бывшего наставника «Наполи» Маурицио Сарри, ныне возглавляющего английский «Челси».

Отмечается, что Сарри, испытывающий определенные проблемы в английской премьер-лиге, с радостью согласится вернуться в большую серию А.

Ранее о своем желании пригласить 60-летнего итальянского специалиста сообщала «Рома», но позже решила остановиться на кандидатуре Конте.

Также среди желающих видеть Сарри на посту главного тренера числиться бывший клуб итальянца «Наполи».