Андрей Пятницкий: «Спартаку» нет смысла возвращаться к Каррере Итальянец покинул команду осенью 2018 года.

Экс-полузащитник московского «Спартака» Андрей Пятницкий высказался о возможном возвращении Массимо Карреры на должность наставника красно-белых.

«Его второй сезон после чемпионского был провальный. Мы помним, сколько матчей тогда не удалось выиграть. С ЦСКА, с «Динамо», когда вели 2:0 и сыграли 2:2, с «Локомотивом» вели и проиграли, с «Тосно» на последних минутах упустили победу. Вылетели из Кубка. Я считаю, что возвращаться к Каррере нет смысла», – цитирует Пятницкого «Евро-Футбол.Ру».

Ранее агент итальянца заявил, что тот готов вернуться в команду и отработать этот сезон абсолютно бесплатно.