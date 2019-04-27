Андрей Пятницкий: «Спартаку» нет смысла возвращаться к Каррере

Экс-полузащитник московского «Спартака» Андрей Пятницкий высказался о возможном возвращении Массимо Карреры на должность наставника красно-белых.
«Его второй сезон после чемпионского был провальный. Мы помним, сколько матчей тогда не удалось выиграть. С ЦСКА, с «Динамо», когда вели 2:0 и сыграли 2:2, с «Локомотивом» вели и проиграли, с «Тосно» на последних минутах упустили победу. Вылетели из Кубка. Я считаю, что возвращаться к Каррере нет смысла», – цитирует Пятницкого «Евро-Футбол.Ру».
Ранее агент итальянца заявил, что тот готов вернуться в команду и отработать этот сезон абсолютно бесплатно.
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