Дубли Мостового и Маркина помогли «Зениту-2» одержать победу над «Краснодаром-2» - Советский спорт
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28 апреля 2019 13:49Футбол

Дубли Мостового и Маркина помогли «Зениту-2» одержать победу над «Краснодаром-2»

Футболисты «Зенита-2» обыграли «Краснодар-2» в домашнем матче 34-го тура первенства ФНЛ со счетом 5:2.

В составе хозяев поля голами отметились Илья Воробьев (7-я минута), Андрей Мостовой (22,69) и Михаил Маркин (64, 87). У гостей отличились Арутюн Григорян (15) и Андрей Ивашин (29).

После этой игры «Зенит-2», набрав 22 очка продолжает занимать последнее, 20-е место, в турнирной таблице ФНЛ. «Краснодар-2», имея в активе 45 баллов, располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Зенит-2» в гостях сыграет против «СКА-Хабаровска», а «Краснодар-2» на своем поле встретится с «Балтику».

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