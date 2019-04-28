Дубли Мостового и Маркина помогли «Зениту-2» одержать победу над «Краснодаром-2»

В составе хозяев поля голами отметились Илья Воробьев (7-я минута), Андрей Мостовой (22,69) и Михаил Маркин (64, 87). У гостей отличились Арутюн Григорян (15) и Андрей Ивашин (29).
После этой игры «Зенит-2», набрав 22 очка продолжает занимать последнее, 20-е место, в турнирной таблице ФНЛ. «Краснодар-2», имея в активе 45 баллов, располагается на 11-й строчке.
В следующем туре «Зенит-2» в гостях сыграет против «СКА-Хабаровска», а «Краснодар-2» на своем поле встретится с «Балтику».
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