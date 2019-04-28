Миодраг Божович: Эмоции захлестнули судью, а не Шейдаева «Крылья Советов» вдесятером проиграли «Зениту».

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович прокомментировал матч 26-го тура премьер-лиги с «Зенитом» (2:4) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

– Мы провалили начало игры, поэтому уступили, – приводит слова Божовича официальный сайт «Зенита». – «Зенит» быстро забил два, потом еще третий. Были близки к разгрому, но отыграли два мяча. Во втором тайме попытались чуть-чуть больше контролировать мяч. Где-то повезло, где-то – не очень. «Зенит» заслуженно победил. Мне, как тренеру, жалко, что так быстро пропустили. Не увидели, что можем до конца.

– Шейдаева захлестнули эмоции? Вы оправдываете его?

– Эмоции были у судьи (Алексея Еськова). Зачем оправдывать? Драку начал другой футболист, Рамиль ничего не делал.

Напомним, воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев, выступающий за «Крылья Советов», был удален на 78-й минуте.