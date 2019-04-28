«Бавария» не смогла обыграть «Нюрнберг», отрыв от «Боруссии» два очка

«Бавария» сыграла вничью с «Нюрнбергом» (1:1) в матче 31-го тура бундеслиги на «Макс-Морлок-Штадион».
На 48-й минуте бразилец Матеус Перейра вывел хозяев вперед. «Бавария» отыгралась через полчаса благодаря точному удару полузащитника Сержа Гнабри.
«Нюрнберг» мог вырвать победу в компенсированное время, однако Тим Ляйбольд не реализовал пенальти.
Таким образом, теперь отрыв «Баварии» от «Боруссии», накануне проигравшей «Шальке», составляет два очка.
В 32-м туре 4 мая «Бавария» сыграет дома с «Ганновером», а «Боруссия» – в гостях с «Вердером».
Бундеслига
31-й тур
«Нюрнберг» – «Бавария» – 1:1 (1:0)
Голы: Матеус Перейра, 48 – Гнабри, 75.
Нереализованный пенальти: Ляйбольд («Нюрнберг»), 90+1.
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