Голландец Кейперс рассудит «Барселону» и «Ливерпуль» в Лиге чемпионов - Советский спорт
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29 апреля 2019 14:35ФутболГичунцев Артур

Голландец Кейперс рассудит «Барселону» и «Ливерпуль» в Лиге чемпионов

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Голландский арбитр Бьорн Кейперс выступит в качестве главного рефери в первом матче ½ финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».

Отмечается, что помогать ему будут ассистенты Марио Дикс и Эрвин Зейнстра. Видеопомощник – Данни Маккели, ассистент видеопомощника Пол ван Букел (все – Голландия). Четвертый арбитр – Тасос Сидиропулос (Греция).

Напомним, матч состоится 1 апреля и пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало поединка – 22.00 мск.

В другом полуфинале встретятся «Тоттенхэм» и «Аякс», которые рассудит испанец Антонио Матеу Лаос.

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