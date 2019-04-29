Голландец Кейперс рассудит «Барселону» и «Ливерпуль» в Лиге чемпионов Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Голландский арбитр Бьорн Кейперс выступит в качестве главного рефери в первом матче ½ финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ливерпулем».

Отмечается, что помогать ему будут ассистенты Марио Дикс и Эрвин Зейнстра. Видеопомощник – Данни Маккели, ассистент видеопомощника – Пол ван Букел (все – Голландия). Четвертый арбитр – Тасос Сидиропулос (Греция).

Напомним, матч состоится 1 апреля и пройдет на стадионе «Камп Ноу». Начало поединка – 22.00 мск.

В другом полуфинале встретятся «Тоттенхэм» и «Аякс», которые рассудит испанец Антонио Матеу Лаос.