Максим Боков: «Краснодар» обыграл ЦСКА, потому что показал несвойственную для себя игру

Бывший защитник московского ЦСКА Максим Боков прокомментировал поражение армейцев в гостевом матче 26-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).
«В игре с «Краснодаром», как бы банально ни звучало, помешал сам «Краснодар». Он показал несвойственную для себя игру. Обычно «Краснодар» играет в атакующий футбол, но команда была вторым номером у себя дома. Они отходили назад и играли на контратаку. Поэтому всё получилось.
У ЦСКА огромные шансы выйти в Лигу чемпионов, если даже посмотреть на календарь. Я думаю, что у нас предпочтительнее выход, чем у «Краснодара». Тем более «Краснодар» играет следующие две игры на выезде. Раненый зверь больно кусается. У нас впереди игра с «Динамо», мы поборемся, конечно. «Динамо» сейчас выглядит уверенно, ребята не хотят переходить в подвешенное состояние и будут стараться заработать очки, но играть с ним можно и нужно. ЦСКА это показал, хоть и сыграли первую игру вничью. Затем нас ждёт важная игра с «Зенитом», где надо выходить на победу», – сказал Боков для News.ru.
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