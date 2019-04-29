«Оренбург» и «Арсенал» разошлись миром - Советский спорт
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29 апреля 2019 18:51ФутболСметанникова Дарья

«Оренбург» и «Арсенал» разошлись миром

В Оренбурге состоялся матч 26-го тура российской премьер-лиги.

«Оренбург» на своем поле принимал «Арсенал» и сыграл вничью – 1:1.

В составе тульской команды отличился Лука Джорджевич (62-я минута). У хозяев счет сравнял Рикарду Алвеш (78).

«Арсенал» поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ, обогнав «Спартак», у которого игра в запасе. У тульской команды в активе 39 очков. На счету «Оренбурга» 36 баллов и седьмая позиция.

В следующем туре команда Владимира Федотова 3 мая сыграет в гостях с «Рубином», а подопечные Игоря Черевченко днем позже примут «Локомотив».

РПЛ
26-й тур

«Оренбург» - «Арсенал» 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – 62 Джорджевич, 1:1 – 78 Рикарду Алвеш. (ВИДЕО ГОЛОВ МАТЧА)

«Оренбург»: Довбня, Терехов, Козлов (Чуканов, 85), Шахов, Малых, Мишкич, Афонин, Маляров, Галаджан (Рикарду Алвеш, 69), Деспотович, Сутормин.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Беляев, Хагуш, Мохаммед, Мирзов, Горбатенко, Бакаев, Берхамов (Кангва, 74), Григалава, Джорджевич.

Предупреждения: Афонин (15), Маляров (22), Мохаммед (41), Рикарду Алвеш (80), Мирзов (88).

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