Бутсы Погба с финала ЧМ-2018 проданы на аукционе за 30 тысяч евро

Бутсы полузащитника Поля Погба, в которых он играл в финале ЧМ-2018, проданы на аукционе в Париже за 30 тысяч евро. Об этом сообщает AFP.
Напомним, что Погба стал автором одного из голов в ворота Хорватии (4:2) в финале турнира. Француз пожертвовал бутсы благотворительному фонду.
Аукционный дом «Кристис» рассчитывал выручить с продажи этого лота от 35 до 50 тысяч евро.
Отметим, что футболка Погба, в которой он играл в четвертьфинале чемпионата Европы 2016 года с Исландией, была продана за четыре тысячи евро.
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