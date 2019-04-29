Бутсы Погба с финала ЧМ-2018 проданы на аукционе за 30 тысяч евро Сборная Франции выиграла чемпионат мира 2018 года, который прошел в России.

Бутсы полузащитника Поля Погба, в которых он играл в финале ЧМ-2018, проданы на аукционе в Париже за 30 тысяч евро. Об этом сообщает AFP.

Напомним, что Погба стал автором одного из голов в ворота Хорватии (4:2) в финале турнира. Француз пожертвовал бутсы благотворительному фонду.

Аукционный дом «Кристис» рассчитывал выручить с продажи этого лота от 35 до 50 тысяч евро.

Отметим, что футболка Погба, в которой он играл в четвертьфинале чемпионата Европы 2016 года с Исландией, была продана за четыре тысячи евро.