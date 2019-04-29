Раноккиа продлил контракт с «Интером» на два года

«Интер» сообщил на официальном сайте о продлении контракта с защитником Андреа Раноккией. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2021 года.
В составе миланской команды 31-летний защитник забил 12 мячей в 195 матчах. Вместе с «Интером» Раноккиа стал обладателем Кубка Италии в 2011 году.
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