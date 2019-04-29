Эрик тен Хаг: У «Аякса» будут хорошие шансы в матче с «Тоттенхэмом» - Советский спорт
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29 апреля 2019 23:09ФутболСметанникова Дарья

Эрик тен Хаг: У «Аякса» будут хорошие шансы в матче с «Тоттенхэмом»

«Тоттенхэм» завтра, 30 апреля, примет «Аякс» в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов.

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэмом» в Лондоне.

«Команда в порядке. Мы в хорошей физической форме, амбициозны и свежи. Мы можем показать свой оптимальный уровень, и мы это знаем. Мы хотим быть уверенным на поле, но не быть в то же время простодушными. У нас за плечами немало матчей. Думаю, завтра у нас будут хорошие шансы.

В чем мы можем прибавить, так это в реализации, использовать свои опасные моменты. Это было очевидно в домашнем матче с (мадридским) «Реалом». В Турине мы выиграли (у «Ювентуса») 2:1, но счет мог быть больше. Анализ прошлого сезона подсказал, что, возможно, нам не хватало опыта. Потому мы и обратили внимание на английскую премьер-лигу. Пришедшие (Дейли) Блинд и (Душан) Тадич должны были придать нам опыта, и у них получилось», - цитирует тен Хага пресс-служба УЕФА.

Ответная игра между командами состоится 8 мая в Голландии.

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