Андрей Тихонов: В «Спартаке» собраны игроки, не подходящие под поставленные задачи - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 апреля 2019 09:03ФутболЛипкин Антон

Андрей Тихонов: В «Спартаке» собраны игроки, не подходящие под поставленные задачи

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» и остается на пятом месте в премьер-лиге.

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о нынешнем составе красно-белых.

«Давайте возьмем 50% футболистов «Спартака» и сравним их с теми, что есть у «Рубина», – приводит слова Тихонова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Они не будут ни чем отличаться. Не хочу переходить на фамилии.

В «Спартаке» сейчас играет, допустим, Гулиев. Где он в прошлом году играл? За «Ростов». За какие места он борется? Да, Гулиев там был лидером. Но сравнивать «Ростов» и «Спартак» нельзя.

Красно-белые всегда должны быть наверху, у них огромная армия болельщиков, которые просят подняться туда. Но не получается. Где был Ломовицкий, где был Айртон? Команда собрана из футболистов, не подходящих под поставленные задачи».

Напомним, накануне «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и продолжает занимать пятое место в турнирной таблице премьер-лиги.

28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
27/04 09:00Хоккей
После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо»В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо».
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
28/04 08:07Хоккей
В Панарина вселился Овечкин. Он уничтожил «Бостон» своим дублем«Даллас» и «Коламбус» сравняли счет в сериях.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
29/04 23:26Футбол
Софьян Ханни: Сейчас «Спартаку» важно сохранить пятую строчкуПосле матча «Спартака» с «Рубином» своими впечатлениями поделились полузащитник хозяев Софьян Ханни, защитник гостей Егор Сорокин, а также полузащитник казанцев Руслан Камболов.
29/04 13:08Хоккей
Уничтожив «Вашингтон», «Каролина» принялась за его бывшего тренера - Барри Троца«Айлендерс» никак не может выиграть у «Каролины», а «Сан-Хосе» отдал домашний матч «Колорадо». 
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
19/04 12:24ММА
Премьера ММА-блокбастера от UFC в Петербурге: Разрушитель сразится с Удавом, Уральский Халк подерется с Бурым медведемВ эту субботу в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.
13/04 14:15Фигурное катание
Такая Туктамышева могла выиграть золото Сайтамы! У России – бронза командного ЧМВ Фукуоке завершился командный чемпионат мира, а с ним и весь сезон. Сборная России финишировала третьей: в двух очках от Японии и в 13 – от победителей из США.
29/04 21:30Футбол
Сорокин забил «Спартаку». Видео всех голов 26-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 26-го тура чемпионата России.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
28/04 23:38Хоккей
У нас крутая смена! Российские юниоры лишь в овертайме уступили хозяевам финала ЮЧМСборная России в финале чемпионата мира для игроков, родившихся не раньше 2001 года, уступила шведам. Хотя могла рассчитывать на победу.
29/04 23:43Футбол
Мутная активность и сбитая дыхалка. Как «Спартак» игрой откликнулся на решения Совета директоровЮрий Цыбанев доказательно объясняет, почему он потерял интерес к дальнейшим новостям из красно-белого штаба.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
22/04 12:00ММА
Петр Ян: Возможно, подерусь за титул в 2019 годуРоссийский боец UFC заявил, что его бой с Джимми Риверой может определить претендента на титул чемпиона в легчайшем весе (57 кг).
29/04 22:47Футбол
Олег Кононов: Готов строить «Спартак» будущегоКурбан Бердыев и Олег Кононов ответили на вопросы журналистов после матча «Спартак» - «Рубин» (1:1).
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
29/04 17:32Футбол
«Зенит» – уже чемпион, зачем Семаку ложь, а «Аякс» – мечта Галицкого. Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 30 апреля появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
29/04 22:27Футбол
Евгений Ловчев: «Спартаку» нужно менять всю защиту!Обозреватель «Советского спорта» - о матче «Спартак» - «Рубин».
29/04 21:36Футбол
«Спартак» проворонил Сорокина. Защитник «Рубина» украл победу у красно-белых на 87-й минутеКак и в первом круге, казанцы отыгрались в концовке благодаря удачному подключению Егора Сорокина. Олег Кононов опять не угадал с заменами.
27/04 12:00Хоккей
Нужен ли сборной 36-летний Ковальчук? Он же 158-й среди бомбардиров НХЛ!В Словакии Илья Ковальчук может разменять свой второй десяток чемпионатов мира и сравняться с Борисом Михайловым, вплотную приблизившись к Александру Мальцеву, у которого 12 планетарных форумов. До Владислава Третьяка (13 участий) все равно далеко.
Новости
10:11 Футбол «Аякс» хочет арендовать Эдегора у «Реала»
09:39 Хоккей Кузнецов и Орлов прилетели в Москву для подготовки к чемпионату мира
09:16 Хоккей Игорь Шестеркин: «Читал, что у меня уже контракт с «Рейнджерс» – ничего себе!»
09:12 Хоккей Евгений Малкин: Сыграть в одном звене с Кучеровым будет почетно
09:03 Футбол Андрей Тихонов: В «Спартаке» собраны игроки, не подходящие под поставленные задачи
08:53 Хоккей «Сент-Луис» и «Даллас» выдают крутую серию. Все из-за Тарасенко и Радулова
08:11 Хоккей Пьер-Люк Дюбуа: Панарин может превратить посредственный матч в победу
07:32 Хоккей Василий Подколзин: Мог лучше проявить себя на юниорском чемпионате мира
07:26 Футбол Донни ван де Бек: Первый матч в гостях? Для меня это не имеет большого значения
07:19 Футбол Эрик тен Хаг: «Аякс» не собирается почивать на лаврах
06:23 Хоккей Гол Радулова не помог «Далласу» в третьем матче серии с «Сент-Луисом»
01:44 Футбол «Спартак» повторил неудачную осеннюю серию, набрав четыре очка за пять матчей 
23:41 Теннис Хачанов и Медведев попали в основную сетку турнира ATP в Штутгарте
23:38 Хоккей Владимир Филатов: На ЮЧМ-2019 получилось только серебро, но это достойный результат
23:34 Фигурное катание Максим Ковтун: Через год-полтора меня забудут, потому что я не олимпийский чемпион
23:29 Футбол «Рубин» поздравил Бухарова с рождением сына
23:23 Футбол Андрей Тихонов: У Кононова в «Краснодаре» исполнители были лучше, чем сейчас в «Спартаке»
23:17 Хоккей Александр Медведев: Приход Знарка в «Спартак» сделает лигу еще более интересной
23:13 Футбол Спаллетти будет тренировать «Интер» в следующем сезоне
23:09 Футбол Эрик тен Хаг: У «Аякса» будут хорошие шансы в матче с «Тоттенхэмом»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика