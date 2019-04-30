Андрей Тихонов: В «Спартаке» собраны игроки, не подходящие под поставленные задачи

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о нынешнем составе красно-белых.
«Давайте возьмем 50% футболистов «Спартака» и сравним их с теми, что есть у «Рубина», – приводит слова Тихонова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Они не будут ни чем отличаться. Не хочу переходить на фамилии.
В «Спартаке» сейчас играет, допустим, Гулиев. Где он в прошлом году играл? За «Ростов». За какие места он борется? Да, Гулиев там был лидером. Но сравнивать «Ростов» и «Спартак» нельзя.
Красно-белые всегда должны быть наверху, у них огромная армия болельщиков, которые просят подняться туда. Но не получается. Где был Ломовицкий, где был Айртон? Команда собрана из футболистов, не подходящих под поставленные задачи».
Напомним, накануне «Спартак» сыграл вничью с «Рубином» (1:1) и продолжает занимать пятое место в турнирной таблице премьер-лиги.
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