Юрген Клопп: «Камп Ноу» – это просто стадион, а не храм футбола

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» на стадионе «Камп Ноу».
«Камп Ноу» – это просто стадион, – приводит Goal.com слова немца. – Он довольно-таки большой, но это не храм футбола.
Некоторые команды играли на нем в неудачные отрезки, и теперь нам нужно учесть этот опыт. Хотя конечно, мы надеемся, что выступим хорошо.
Когда играешь с «Барселоной», конечно, не можешь считаться фаворитом. Но это будет фантастический матч для всех болельщиков».
Напомним, матч «Барселона» – «Ливерпуль» пройдет 1 мая на стадионе «Камп Ноу». Начало – 22:00 (мск).
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