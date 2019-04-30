Юрген Клопп: «Камп Ноу» – это просто стадион, а не храм футбола «Ливерпуль» сыграет с «Барселоной» в ½ финала Лиги чемпионов.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о первом матче ½ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» на стадионе «Камп Ноу».

«Камп Ноу» – это просто стадион, – приводит Goal.com слова немца. – Он довольно-таки большой, но это не храм футбола.

Некоторые команды играли на нем в неудачные отрезки, и теперь нам нужно учесть этот опыт. Хотя конечно, мы надеемся, что выступим хорошо.

Когда играешь с «Барселоной», конечно, не можешь считаться фаворитом. Но это будет фантастический матч для всех болельщиков».

Напомним, матч «Барселона» – «Ливерпуль» пройдет 1 мая на стадионе «Камп Ноу». Начало – 22:00 (мск).