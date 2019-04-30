Виргил ван Дейк: «Ливерпуль» не едет на отдых в Барселону

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк поделился ожиданиями от первого полуфинального матча с «Барселоной».
«Месси - лучший игрок в мире, но мы хорошо подготовились, и у нас тоже отличная команда. «Ливерпуль» может сыграть вничью, мы не едим на отдых в Барселону.
Вы видите, как мы играем, как мы защищаемся ... Мы не играем одного против одного, мы защищаемся и атакуем все вместе. Все увидят, как готов «Ливерпуль».
Мы должны быть готовы к тому, что у нас будет сложная игра. «Ливерпуль» надеется получить хороший результат перед игрой на «Энфилде». Цель - выйти в финал, я вижу нашу команду, нашего тренера (Юргена Клоппа) и то, как мы играем, и я не думаю, что это будет сюрпризом для кого-то», - цитирует Ван Дейка Marca.
Первый матч «Барселона» - «Ливерпуль» состоится 1 мая в Испании. Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.
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