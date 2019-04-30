Беким Балай: «Ахмат» борется за попадание в Лигу Европы

Форвард «Ахмата» Беким Балай высказался о предстоящем матче 27-го тура премьер-лиги с «Зенитом».
«Зенит» – отличная команда, но мы играем дома и постараемся добиться победы, – приводят «Известия» слова 28-летнего албанца. – Уверен, матч будет интересным. Да, в этом сезоне мы берем не так много очков в домашних встречах с лидерами, но показываем неплохое качество футбола в этих матчах.
Наша команда борется за попадание в Лигу Европы, и мы постараемся набрать максимум очков в оставшихся турах».
Напомним, матч «Ахмат» – «Зенит» пройдет 4 мая на «Ахмат Арене» в Грозном. Начало – 16:30 (мск).
После 26 туров «Ахмат» занимает девятое место и отстает от пятого, позволяющего попасть в Лигу Европы, на пять очков.
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