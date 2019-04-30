Филиппе Коутиньо: «Ливерпуль» — команда, которая очень сильна психологически

Нападающий «Барселоны» Филиппе Коутинью поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.
«С нетерпением жду своего первого полуфинального матча в Лиге чемпионов, надеюсь сыграть хорошо. Кроме того, особенным для меня будет и возвращение на «Энфилд», в «Ливерпуле» у меня всё было отлично. Лига чемпионов — наша цель, мы должны быть готовы психологически к таким матчам.
«Ливерпуль» — команда, которая очень сильна психологически, в особенности дома. Они великолепны и в атаке, и в обороне, а потому нам надо быть внимательными. «Ливерпуль» — это не только сильная атака. Это великолепная команда, и у них есть «Энфилд» с волшебной атмосферой», - приводит слова Коутиньо пресс-служба УЕФА.
Первый матч «Барселона» - «Ливерпуль» состоится 1 мая в Испании. Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 7 мая в Англии.
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