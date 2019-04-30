Луис Суарес: Мне будет приятно вернуться на «Энфилд» - Советский спорт
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30 апреля 2019 18:19Футбол

Луис Суарес: Мне будет приятно вернуться на «Энфилд»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

- «Ливерпуль» умеет выходить из обороны через пас. У них хорошие игроки в средней линии, которые могут доставить мяч нападающим. Думаю, их схема похожа на нашу. Большой разницы в стиле не будет. Мы с ними - две атакующие команды.

Конечно, мне будет приятно вернуться на «Энфилд». Я очень люблю это место. Мы говорили с Хендерсоном и сошлись, что это будет особенный матч, - приводит слова Суареса официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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