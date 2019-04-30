Иван Ракитич: Мы готовы к матчу с «Ливерпулем» и невероятно хотим победить Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

- Мы уверены в себе и рвемся в бой. Команда переключилась на Лигу чемпионов, и сейчас нас ждет самый прекрасный матч. Давайте выиграем все!

Лионель Месси - лидер нашей команды, и мы готовы к этому испытанию. Мы хотим реабилитироваться за несколько розыгрышей Лиги чемпионов, которые провели ниже своего уровня.

Мы готовы и невероятно хотим победить. Очень важно забить и сохранить свои ворота на замке, - приводит слова Ракитича официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.