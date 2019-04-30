Эрнесто Вальверде: «Ливерпуль» может задавить соперника за 15 минут - Советский спорт
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30 апреля 2019 18:55Футбол

Эрнесто Вальверде: «Ливерпуль» может задавить соперника за 15 минут

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

- «Ливерпуль» - мощная команда, которая оказывает большое давление на сопеника и играет в высоком темпе. Обыграть такого соперника будет сложно. В этом сезоне «Ливерпуль» проиграл всего одну встречу в чемпионате, что подчеркивает его силу.

Мы настроены на победу, но прекрасно осознаем, как важно будет не дать забить сопернику. Мы должны провести два матча. Они используют чужие ошибки и могут задавить соперника за 15 минут. Надо их остановить, - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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