Эрнесто Вальверде: Важно, чтобы мяч не доходил до тройки форвардов «Ливерпуля» - Советский спорт
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30 апреля 2019 19:07Футбол

Эрнесто Вальверде: Важно, чтобы мяч не доходил до тройки форвардов «Ливерпуля»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля» поделился мнением о нападении английского клуба.

- Стартовые 15-минутки каждого тайма будут очень важны. Именно в эти отрезки «Ливерпуль» старается тебя задавить и бросает все силы в атаку.

Тройка форвардов «Ливерпуль» играет в невероятном темпе, но важно, как они получают мяч. Мы должны выиграть борьбу в полузащите, чтобы мяч до них не доходил, - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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