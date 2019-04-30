Эрнесто Вальверде: Важно, чтобы мяч не доходил до тройки форвардов «Ливерпуля»

- Стартовые 15-минутки каждого тайма будут очень важны. Именно в эти отрезки «Ливерпуль» старается тебя задавить и бросает все силы в атаку.
Тройка форвардов «Ливерпуль» играет в невероятном темпе, но важно, как они получают мяч. Мы должны выиграть борьбу в полузащите, чтобы мяч до них не доходил, - приводит слова Вальверде официальный сайт УЕФА.
Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Встреча пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.
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