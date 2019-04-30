Иван Ракитич: Ван Дейк - один из лучших защитников мира

- Очень сложно сравнивать выступления «Ливерпуля» и «Барселоны» в своих чемпионатах. «Ливерпуль» - состоявшаяся команда, нужно хорошо подготовиться, сыграть в свой футбол в противостоянии с одной из лучших команд Европы.
Ван Дейк - один из лучших защитников мира. У них в целом очень хорошая линия обороны, которая почти не предоставляет сопернику свободных зон, - приводит слова Ракитича официальный сайт УЕФА.
Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.
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