Александр Мостовой: В противостоянии «Тоттенхэма» и «Аякса» нет явного фаворита Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального матча Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».

- Обе команды заслуживают победы. В этом противостоянии нет явного фаворита. Многие думают, что «Тоттенхэм» истинный чемпион – увидим сегодня, так ли это. «Аяксу» нечего терять – это молодая, задорная команда, которая не спешит останавливаться на «Ювентусе» и «Реале». Исходя из этого, шансы на победу равны. К тому же нас ждет ответная игра в Амстердаме.

Молодым командам свойственно ошибаться в каких-то ключевых моментах. «Тоттенхэм» опытней по составу, поэтому если его игроки сумеют найти какие-то недочеты у игроков «Аякса», то они могут воспользоваться этим и выиграть. Но я все же не хочу называть «Тоттенхэм» фаворитом, потому что «Аякс» — играющая команда, которая хорошо понимает футбол, - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Добавим, что встреча состоится сегодня, 30 апреля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и начнется в 22:00 по московскому времени.