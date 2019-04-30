Александр Мостовой: Все знают, что такое «Спартак» и какие высокие требования в этом клубе Полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе Олега Кононова на посту главного тренера красно-белых.

- Все знают, что такое «Спартак» и какие высокие требования в этом клубе. К такому высокому давлению необходимо быть готовым. Однако любой человек, любой тренер со временем привыкает ко всему. Может, у Олега Кононова просто своя манера поведения на публике. Он ведь и в «Краснодаре», и в «Арсенале» вел себя таким же образом.

Сейчас он стал более резким? Конечно, когда в твой адрес поступает множество неудобных и провокационных вопросов, ответы на них идут соответствующие. Но к этому надо быть готовым. К тому же многое, если не все, зависит и от результата.

Можно вспомнить, как публика встречала Роберто Манчини, когда тот пришел в «Зенит». Итальянец начал эффектно, выиграв несколько матчей кряду, а в середине сезона его команда стала сдавать, и критика в его адрес сильно выросла.

Сейчас «Зенит», например, на первом месте, и работа Сергея Семака оценивается высоко. Но если бы питерцы были сейчас на месте «Спартака», то появилось бы много разговоров о том, продолжит Семак свою работу или нет. Будь «Спартак» при Кононове в лидерах, он бы общался иначе, и общественность относилась бы к нему лояльнее, - цитирует Мостового «Газета.Ru».

Бывший защитник «Спартака» Юрий Ковтун заявил, что «Спартак» никак не может приобрести внутренний характер и преодолеть какие-то проблемы.