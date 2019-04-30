«Тоттенхэм» и «Аякс». Стартовые составы - Советский спорт
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30 апреля 2019 21:15Футбол

«Тоттенхэм» и «Аякс». Стартовые составы

«Тоттенхэма» и «Аякс» назвали стартовые составы команд на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Санчес, Алдервейрельд, Вертонген, Ваньяма, Роуз, Эриксен, Алли, Лукас Моура, Льоренте.

Запасные: Гассанига, Фойт, Уокер-Петерс, Дэвис, Дайер, Скипп, Сиссоко.

«Аякс»: Онана, Велтман, де Лигт, ван де Бек, Нерес, Тадич, Блинд, Шёне, де Йонг, Зиеш, Тальяфико.

Запасные: Варела, Синкгравен, Хунтелар, Мазраури, Магальян, Дольберг, де Вит.

Добавим, что встреча состоится сегодня, 30 апреля, на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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