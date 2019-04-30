Юрген Клопп: Ничья с «Барселоной будет не худшим из результатов - Советский спорт
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30 апреля 2019 22:38Футбол

Юрген Клопп: Ничья с «Барселоной будет не худшим из результатов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального матча Лиги чемпионов против «Барселоны».

- Ничья будет завтра не худшим из результатов. Многие приезжали сюда, строили план на игру и получали потом по голове. Мы смотрели в прошлые выходные матч с «Реал Сосьедад», который неплохо сыграл. Хорошо сыграл затем и «Леванте», но «Барселона» выиграла, - цитирует Клоппа официальный сайт УЕФА.

Добавим, что встреча состоится в среду, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне (Испания) и начнется в 22:00 по московскому времени.

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