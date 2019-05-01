Карл-Хайнц Румменигге: Хочу, чтобы Хаби Алонсо однажды стал тренером «Баварии» Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге намекнул, что в будущем клуб может пригласить на тренерскую должность бывшего полузащитника Хаби Алонсо.

«Думаю, когда-нибудь «Баварии» предстоит приложить усилия, чтобы вернуть Хаби Алонсо.

Он лучший центральный полузащитник, что был у нас за многие годы. Он не был самым быстрым игроком, но был лучшим стратегом и самым умным из всех, кого я видел среди полузащитников.

Это был потрясающий футболист, который говорит на четырех языках, в том числе свободно на немецком.

Я бы очень хотел, чтобы он однажды вернулся в «Баварию», он настоящий джентльмен», – сказал Румменигге.

В данный момент Хаби Алонсо работает с детской командой (U-13) «Реала»,