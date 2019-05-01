Призер чемпионата Европы-2008 объявил о завершении карьеры

Бывший голкипер сборной Германии уйдет из футбола в возрасте 34 лет из-за травм. Об этом спортсмен сообщил на официальном сайте своего нынешнего клуба — «Майнца».
— «Майнц» — хорошее место, чтобы завершить карьеру профессионального футболиста. Было приятно работать в среде, где футбол — это главное и снова весело. Мне бы хотелось играть больше. Несмотря на травмы я прекрасно провел время в «Майнце». Мне все здесь нравилось: люди, город, стадион. Здесь у меня сложились хорошие дружеские отношения, которые продолжатся и после футбольной карьеры.
Ранее Адлер выступал за «Байер» и «Гамбург». За сборную Германии вратарь провел 12 матчей. В 2008 году он стал серебряным призером чемпионата Европы.
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