Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве» - Советский спорт
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02 мая 2019 19:32Футбол

Юрий Семин: Не могу сказать, останется ли Фернандеш в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что в данный момент не знает, останется ли полузащитник Мануэл Фернандеш в команде на следующий сезон.

- Уходит ли Фернандеш, я не знаю. Не могу сказать, останется ли он в «Локомотиве», потому что разная информация идет со всех сторон, - приводит слова Семина «РИА Новости».

Ранее генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о возможном уходе из команды полузащитника Мануэла Фернандеша.

Добавим, что в текущем сезоне Фернандеш провел за «Локомотив» 18 матчей в чемпионате России и записал на свой счет три забитых мяча.

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