Вагнер согласился возглавить «Шальке» в следующем сезоне

Напомним, что 47-летний Вагнер в январе покинул пост главного тренера английского клуба «Хаддерсфилд Таун», с которым в сезоне-2016/17 вышел в английскую премьер-лигу.
Отметим, что в марте руководство «Шальке» уволило с поста главного тренера команды Доменико Тедеско, до конца текущего сезона обязанности наставника немецкого клуба будет исполнять Хуб Стевенс.
После 31 тура «Шальке», набрав 30 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице бундеслиги.
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