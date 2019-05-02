Вагнер согласился возглавить «Шальке» в следующем сезоне - Советский спорт
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02 мая 2019 22:47Футбол

Вагнер согласился возглавить «Шальке» в следующем сезоне

Дэвид Вагнер согласился стать главным тренером немецкого «Шальке», об этом сообщает Sky Sports.

Напомним, что 47-летний Вагнер в январе покинул пост главного тренера английского клуба «Хаддерсфилд Таун», с которым в сезоне-2016/17 вышел в английскую премьер-лигу.

Отметим, что в марте руководство «Шальке» уволило с поста главного тренера команды Доменико Тедеско, до конца текущего сезона обязанности наставника немецкого клуба будет исполнять Хуб Стевенс.

После 31 тура «Шальке», набрав 30 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице бундеслиги.

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