Полузащитник «Милана» Бакайоко извинился перед одноклубниками за опоздание

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, извинения Бакайоко были приняты команды и оценена главным тренером Дженнаро Гаттузо.
Напомним, что ранее главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо запретил футболистам покидать клубную базу на протяжении пяти дней вплоть до матча чемпионата Италии с «Болоньей». Причиной этому стало часовое опоздание полузащитника сборной Франции на тренировку. Решение главного тренера было полностью поддержано руководством клуба.
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