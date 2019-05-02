Полузащитник «Милана» Бакайоко извинился перед одноклубниками за опоздание - Советский спорт
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02 мая 2019 23:19Футбол

Полузащитник «Милана» Бакайоко извинился перед одноклубниками за опоздание

Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко извинился перед одноклубниками за опоздание на тренировку.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, извинения Бакайоко были приняты команды и оценена главным тренером Дженнаро Гаттузо.

Напомним, что ранее главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо запретил футболистам покидать клубную базу на протяжении пяти дней вплоть до матча чемпионата Италии с «Болоньей». Причиной этому стало часовое опоздание полузащитника сборной Франции на тренировку. Решение главного тренера было полностью поддержано руководством клуба.

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