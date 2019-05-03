Данни да Коста: «Айнтрахт» вполне может забить в Англии и больше одного гола - Советский спорт
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03 мая 2019 01:51Футбол

Данни да Коста: «Айнтрахт» вполне может забить в Англии и больше одного гола

Защитник «Айнтрахта» Данни да Коста прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги Европы против «Челси» (1:1).

- Теперь нужно забивать в гостях. Возможно, хватит и одного мяча, но надо сыграть на ноль. Ситуация непростая, поскольку мы пропустили дома. Но я верю, что у нас неплохие шансы выйти в финал. Если будем верить в себя, то вполне можем забить в Англии и больше одного гола, - приводит слова да Косты официальный сайт УЕФА со ссылкой на RTL.

Добавим, что ответная встреча состоится 9 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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