Данни да Коста: «Айнтрахт» вполне может забить в Англии и больше одного гола Защитник «Айнтрахта» Данни да Коста прокомментировал результат первого полуфинального матча Лиги Европы против «Челси» (1:1).

- Теперь нужно забивать в гостях. Возможно, хватит и одного мяча, но надо сыграть на ноль. Ситуация непростая, поскольку мы пропустили дома. Но я верю, что у нас неплохие шансы выйти в финал. Если будем верить в себя, то вполне можем забить в Англии и больше одного гола, - приводит слова да Косты официальный сайт УЕФА со ссылкой на RTL.

Добавим, что ответная встреча состоится 9 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.