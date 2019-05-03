Нико Ковач: Месси такой только один, просто рад, что такие люди существуют в футболе

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высказался о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
«Месси такой только один, – сказал хорват. – Неважно, что я скажу о нем, этого все равно будет недостаточно. Можно много говорить о нем в превосходной степени, но он этого заслуживает.
Как тренер сборной или ее капитан у меня была возможность голосовать за обладателя «Золотого мяча». Могу заверить, что я всегда выбирал Месси. Конечно, есть и другие замечательные игроки, но для меня он лучший.
Ты остаешься безмолвным и просто рад, что такие люди существуют в футболе. Команда важна, но, когда у тебя есть такой выдающийся игрок, он всегда может обеспечить результат».
Напомним, в среду Месси сделал дубль в ворота «Ливерпуля» (3:0) в первом матче ½ финала Лиги чемпионов.
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