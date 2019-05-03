Гол Роналду спас «Ювентус» от домашнего поражения в дерби с «Торино» Встреча прошла на стадионе «Альянц».

В 35-м туре серии А «Ювентус» на своем поле сыграл вничью с «Торино» (1:1).

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Автором гола стал полузащитник гостей Саша Лукич. «Ювентус» ответил точным ударом нападающего Криштиану Роналду. Португалец поразил ворота соперника на 84-й минуте и спас свою команду от поражения.

Таким образом, «Ювентус», досрочно оформив чемпионство, набрал 89 очков. У «Торино» – 56 баллов и шестая позиция.

В следующем туре «Ювентус» на выезде сыграет с «Ромой», а «Торино» проведет домашний матч против «Сассуоло». Обе встречи пройдут 12 мая.