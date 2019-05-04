«СКА-Хабаровск» обыграл «Зенит-2», питерский клуб потерпел 23-е поражение в сезоне - Советский спорт
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04 мая 2019 12:53ФутболГичунцев Артур

«СКА-Хабаровск» обыграл «Зенит-2», питерский клуб потерпел 23-е поражение в сезоне

Встреча прошла на домашней арене дальневосточного клуба.

В матче 35-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» победил «Зенит-2» со счетом 3:1.

В составе победителей отличились Константин Базелюк (дубль), а также Артем Юсупов. Единственный гол гостей на счету Кирилла Суслова.

Таким образом, «СКА-Хабаровск» набрал 55 очков и остался на 5-м месте в таблице ФНЛ. «Зенит-2» расположился на последней, 20-й позиции. Это поражение стало для команды 23-м в нынешнем сезоне.

ФНЛ

«СКА-Хабаровск» – «Зенита-2» – 3:1 (2:0)

Голы: Базелюк, 21 (1:0); Базелюк, 42 (2:0); Юсупов, 56 (2:1); Суслов, 76 (3:1).

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