«Спартак-2» в гостях проиграл «Чертаново»

Единственный гол в этой встрече на 62-й минуте забил полузащитник «Чертаново» Юрий Горшков.
После этой игры «Чертаново», набрав 54 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2», имея в активе 45 очков, располагается на 11-м месте.
В следующем туре «Чертаново» в гостях сыграет против «Факела», а «Спартак-2» на выезде встретится с «Томью».
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