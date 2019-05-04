«Спартак-2» в гостях проиграл «Чертаново» - Советский спорт
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04 мая 2019 18:12Футбол

«Спартак-2» в гостях проиграл «Чертаново»

Футболисты «Спартака-2» проиграли «Чертаново» в выездном матче 35-го тура ФНЛ со счетом 0:1.

Единственный гол в этой встрече на 62-й минуте забил полузащитник «Чертаново» Юрий Горшков.

После этой игры «Чертаново», набрав 54 очка, занимает шестую строчку в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2», имея в активе 45 очков, располагается на 11-м месте.

В следующем туре «Чертаново» в гостях сыграет против «Факела», а «Спартак-2» на выезде встретится с «Томью».

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