Михаил Боярский: Ракицкому нужно забить на сборную Украины Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что защитнику «Зенита» Ярославу Ракицкому не стоит выступать за сборную своей страны.

– Ожидали такой яркой игры от Ракицкого? Многие зимой говорили, что из «Шахтера» он «приехал с ярмарки»…

– Ракицкий – тоже профессионал. Как и Семак. Видно, что человек выкладывается на поле на сто процентов. Поэтому и его чудо-штрафные никого не должны удивлять. Трудом можно добиться идеального исполнения. Скрипач же не промахивается мимо нот. Вот и футболист, при правильном подходе к тренировочному процессу, доводит элементы до автоматизма. Хотелось бы, чтобы и у Заболотного было так же. Чтобы он регулярно проявлял себя на поле в официальных матчах, а не только в двусторонках.

– Ракицкий, перейдя в «Зенит», захлопнул для себя двери в сборную Украины. Риск оправдался?

– Конечно. Играть в такой команде – это как выступать на сцене БДТ. Где лучшие артисты, лучшие режиссеры. Ракицкий попал в лучший футбольный театр России. А на сборную я бы на его месте забил. Клубный футбол круче международного, - рассказал Боярский в интервью «Советскому спорту».