Нападающий «Енисея» Соболев стал лучшим игроком 27-го тура РПЛ по версии InStat Index

Лучшим игроком тура стал нападающий «Енисея» Александр Соболев. Футболист получил 382 балла за свои действия в игре с «Анжи» (3:1). Соболев в этом матче забил два мяча.
Второе место занял защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий (366 балла), третье – защитник «Краснодара» Урош Спаич (366).
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