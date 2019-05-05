Нападающий «Енисея» Соболев стал лучшим игроком 27-го тура РПЛ по версии InStat Index

Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в Барселоне Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.

«Каролина», что ты творишь! Она всухую уничтожила «Айлендерс». И Свечников забил! А «Даллас» в шаге от выхода в следующий раунд.

«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ Медведевой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.

Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клетке Российский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6.

RUS–FIN–1:3. Овечкин забил, но наши все равно опозорились. Наши обозреватели о(б)суждали это тут! Самое задушевное обсуждение второй игры сборной России на Чешских играх - тут.

Бетербиева бросили ради фехтовальщиков В ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.

Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Такума Нисимура: Мы расстроены тем, что «Зенит» стал чемпионом» После матча 27-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (2:2) своими впечатлениями поделились нападающий армейцев Такума Нисимура, а также форвард «Динамо» Кирилл Панченко, полузащитник бело-голубых Артур Юсупов и вратарь гостей Антон Шунин.

Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не там Удивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.

Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец! Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.

Михаил Боярский: Мы – чемпионы, а «Спартак» всегда будет там, где «Зенит» прикажет Легендарный актер и поклонник питерского клуба с восторгом воспринял очередное чемпионство.

20 миллионов евро «Зениту» - это хорошо. Но за что еще и кубок на вечное хранение? Трофей за победу в чемпионате России-2018/19 будет вручен питерскому клубу после матча 28-го тура РПЛ с ЦСКА.

Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым? Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.