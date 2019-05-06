«Зенит» оштрафует Ивановича за конфликт с допинг-офицером РУСАДА - Советский спорт
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06 мая 2019 15:36ФутболСметанникова Дарья

«Зенит» оштрафует Ивановича за конфликт с допинг-офицером РУСАДА

Иванович будет оштрафован «Зенитом» за некорректное поведение.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что «Зенит» оштрафует своего защитника Бранислава Ивановича конфликт с офицером РУСАДА во время проведения допинг-теста в апреле.

«РУСАДА считает исчерпанным инцидент, связанный с некорректным поведением игрока «Зенита» Ивановича во время проведения тестирования. Российский футбольный союз и сам клуб уже проинформировали нас о принятых мерах. Спортсмен будет оштрафован», - цитирует Пахноцкую ТАСС,

Напомним, что в прошлом голу полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов за подобный инцидент был оштрафован на 1 млн рублей.

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