«Зенит» оштрафует Ивановича за конфликт с допинг-офицером РУСАДА Иванович будет оштрафован «Зенитом» за некорректное поведение.

Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что «Зенит» оштрафует своего защитника Бранислава Ивановича конфликт с офицером РУСАДА во время проведения допинг-теста в апреле.

«РУСАДА считает исчерпанным инцидент, связанный с некорректным поведением игрока «Зенита» Ивановича во время проведения тестирования. Российский футбольный союз и сам клуб уже проинформировали нас о принятых мерах. Спортсмен будет оштрафован», - цитирует Пахноцкую ТАСС,

Напомним, что в прошлом голу полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов за подобный инцидент был оштрафован на 1 млн рублей.