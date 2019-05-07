Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком в апреле - Советский спорт
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07 мая 2019 12:20ФутболСметанникова Дарья

Болельщики «Уфы» признали Игбуна лучшим игроком в апреле

«Уфа» подвела итоги голосования за лучшего игрока апреля.

Нападающий Сильвестер Игбун признан лучшим игроком «Уфы» в апреле. Нигериец набрал 59,8% голосов. Второе место занял полузащитник Кэтэлин Карп (11,1%), третье - вратарь Александр Беленов (7,7%).

В четырех матчах апреля Игбун забил четыре мяча. Принес «Уфе» победу над «Ростовом» и оформил дубль в ворота «Урала».

Всего на счету Игбуна девять голов в текущем сезоне российской премьер-лиги.

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